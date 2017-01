Sterneköche aus Schnee Schnee à la carte heißt es in Ischgl, wenn zehn internationale Künstler beim Schneeskulpturenwettbewerb „Formen in Weiß“ das Skigebiet mit ihren Schneekreationen garnieren. Ob Chefkoch am Herd, Champagnerflöten oder Spanferkel am Drehspieß – beim Motto „Sterne Cup der Köche“ sind der Kreativität der Schneekünstler keine Grenzen gesetzt. Weiterlesen... Die Skisaison steht vor der Tür Hurra – dieser Ruf ertönt zur Zeit an vielen Orten der Welt. Schließlich wirft die Skisaison ihre Schatten voraus und Tausende möchten sie nutzen. Nun ist die richtige Zeit, sich den angesagten Orten – sei es in Österreich, der Schweiz, Frankreich oder Italien – zu widmen. Hier kommt eine Übersicht. Weiterlesen... Mythos Lederhose – was steckt dahinter? Jedes Jahr im Herbst findet das Oktoberfest in Bayern statt. Anlässlich dieses Events strömen Besucher in die Bierzelte, um in alter Tradition miteinander zu feiern. Wer in das Bild der Feiernden passen möchte, legt sich die entsprechende Trachten-Kleidung zu: Doch was hat es damit auf sich? Weiterlesen... Wandern im Winter – die 10 schönsten Destinationen Dass die beliebten Wanderregionen nicht nur im Sommer einen Ausflug wert sind, zeigt die steigende Beliebtheit von Winterwanderungen. Durch zentimeterdicke Schneedecken geht es vorbei an gemütlichen Berghütten, steinigen Pfaden und romantischen Gipfelwegen. Hier eine Übersicht. Weiterlesen...