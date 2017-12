Geschenktipp: Spannende Storys zu großen (Weihnachts-) Hits

Hinter fast jedem großen Hit, den wir kennen, gibt es eine interessante Geschichte. Hinter den Klassikern von gestern, heute und morgen. Und zum Glück es gibt Menschen, die diese Geschichten für uns sammeln. Thomas Steinberg, Autor der Buchreihe „The Story Behind...“ ist einer davon. Soeben ist der dritte Band dieser Reihe erschienen, ein Special zu den größten Weihnachts-Hits und ihrer Geschichte. Darin erzählen Songschreiber, Komponisten und Interpreten die Geschichte hinter einem bekannten Hit. Und diese Geschichten sind allesamt Originale, basieren sie doch auf persönlichen Interviews, die Thomas Steinberg im Laufe seiner Radio- Karriere mit den Künstlern führte – und immer noch führt. In seinem Archiv schlummern weit über 1.500 solcher Schätze. Im druckfrischen dritten Band gibt es nunmehr „stories behind...“ zu den größten Weihnachts-Hits von Abba, Bryan Adams, Band Aid, Albert Hammond, Greg Lake, Queen, Chris Rea, Cliff Richard, Roxette, Slade, Wham und vielen mehr. Plus: ein Dutzend der besten Weihnachts-Alben von Michael Bublé, Peter Cetera, Robin Gibb, Laura Pausini, Kim Wilde und weiteren namhaften Künstlern. Außerdem hat Herausgeber Stephan Fennel in einem einleitenden Essay herausgearbeitet, wann und wie das Thema Weihnachten in der populären Musik Einzug hielt. Neben der informativen Webseite storybehind.de gibt es alle Songs auch in einer jeweils zu den einzelnen Bänden zusammengestellten Spotify-Playlist. Erhältlich sind die Bücher zum Preis von je € 19,95 direkt über die Webseite des Verlags, bei Amazon sowie (auf Bestellung) im Buchhandel. Tweet 0 0 0