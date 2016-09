Neu App für die Buchung von Skischulen

Die unabhängige Buchungsplattform www.CheckYeti.com hat rechtzeitig für den Frühlings-Skilauf zu Ostern eine App zur einfachen Buchung von Wintersportangeboten auf den Markt gebracht. Damit ist es erstmals möglich, zertifizierte Skischulen, Skilehrer und Freeride-Guides unkompliziert und schnell mit dem Smartphone zu suchen, zu vergleichen und zu buchen. Über die Onlineplattform und die neue App, die sowohl für iPhone und Android Nutzer zur Verfügung steht, können Skifahrer aus mehr als 1.300 Angeboten in über 150 Skiorten in der gesamten Alpenregion wählen. Damit gehört das erst im Vorjahr an den Start gegangene österreichische Start-up Unternehmen zu den weltweit umfangreichsten Anbietern von Wintersportaktivitäten. Besonders beliebt ist es bei den Deutschen Urlaubern, die zum Skifahren nach Österreich und in die Schweiz fahren. Seit Jahresbeginn verzeichnete CheckYeti rund 200.000 Nutzer. Davon kommt mehr als die Hälfte aus der Bundesrepublik. „Wir bieten unseren Kunden einen schnellen Zugang zu Skischulen und Skilehrern in verschiedenen Skigebieten. Die neue CheckYeti App ermöglicht die Suche und Buchung am Handy direkt im Skigebiet und vereinfacht vor allem die Kommunikation mit der Skischule und dem Skilehrer", freut sich Stefan Pinggera, der das Unternehmen gemeinsam mit Georg Reich im Jahr 2014 gegründet hat, über die Neuentwicklung in seinem Unternehmen und verspricht: „Während der Osterferien wird es auch einige Schnäppchen-Angebote von Skischulen und Skilehrern geben, die bequem mit der neuen App buchbar sind." Mehr Informationen zum Unternehmen gibt es hier. Die App kann kostenlos heruntergeladen werden im Apple Store bzw. im Google Play Store. Tweet 0 93 74









< Zurück Weiter >