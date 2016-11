Lippenpflege nicht nur für kalte Wintertage

Die Tage werden kürzer und kälter: Bald schon wird der kalte Winter Einzug halten. Wer seinen Lippen eine besondere Portion Pflege gönnen möchte, sollte sich die neue medipharma cosmetics Hyaluron Lippen-Volumenpflege näher ansehen.Die Experten von Dr. Theiss Naturwaren haben eine dezente Lösung mit schönem Beauty-Effekt entwickelt. Neben dem Farbton Rosé ist er auch in der neuen Trend-Farbe Marsala erhältlich. Die zarte Textur kommt auf den Lippen glänzend an: Sie vereint neueste Kosmetiktechnologien mit einem Hauch von Farbe für schöne, voller wirkende Lippen. Das Geheimnis liegt in der Kombination sorgfältig ausgewählter Inhaltsstoffe in höchster Qualität: Quervernetzte Hyaluronsäure glättet die zarte Haut mit Sofort-Effekt, bindet Feuchtigkeit, füllt so kleine Fältchen in der Lippenhaut auf. Dadurch wirken die Lippen frischer und wie von innen aufgepolstert. Der „Kiss-Me-Quick“-Booster regt – im Zusammenspiel mit einem weiteren Extrakt – die Kollagensynthese an, verleiht den Lippen Geschmeidigkeit und einen volleren Look. Das Ergebnis: Die Lippen erscheinen definierter, voller und nachhaltig gepflegt. Zudem kommt die Lippenpflege ganz ohne Duftstoffe, Parabene und Silikone aus. Das Produkt ist in Apotheken in der Größe 7 ml für 9,95 Euro erhältlich. Tweet 0 0 0









