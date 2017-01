Romantik mit zwei PS

Pferdekutschenfahrten sind nicht die schnellste Fortbewegungsmöglichkeit, dafür sind sie umso romantischer. Besonders schön das Erlebnis einer Kutschenfahrt durch die Winterlandschaft, wenn der Schnee unter den Rädern knirscht. Beim Lehenbauern in Thierbach steigt die Chefin persönlich auf den Kutschbock und sucht die beste Strecke durch die Idylle aus: Wenn in der schönsten Sackgasse der Welt alles unter einem weißen Mantel liegt, kutschiert Hermine Klingler ihre Gäste durch ihre fast autofreie Heimat. Mit zwei PS und vielen Decken ausgestattet lauscht man den Geschichten der Thierbacherin und freut sich auf den traditionellen Schnaps zum Aufwärmen: Eineinhalb Stunden Romantik pur. Wer gerne etwas höher hinaus will, lässt sich in den Dreispännern von Familie Haas zur wunderbar gelegenen Schönangeralm bringen, wo man einen einzigartigen Blick auf den imposanten Großen Beil hat, den höchsten Berg der Wildschönau. Chef Toni Haas schenkt den Kutschen-Schnaps persönlich aus, bevor die bewirtete Schönangeralm zur ausgiebigen Rast lädt. Die Pferdeschlittenfahrten kosten 14 Euro für Erwachsene (ab vier Personen). Kinder bis 11 bzw. 12 Jahre zahlen die Hälfte, bis 5 bzw. 6 Jahre fahren sie kostenlos. Mit der Gratis-Gästekarte der Wildschönau gibt es eine Ermäßigung. Weitere Informationen gibt es hier. Tweet 0 0 0