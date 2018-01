Schokoladen-Erlebnis-Manufaktur in Kärnten

In ihrer neuen Schoko-Erlebnismanufaktur in der Altstadt von Friesach – der ältesten ganz Kärntens – lässt die Konditor- und Schokolatierfamilie Craigher alle Genießer an ihrer süßen Leidenschaft teilhaben. Schon bislang galten die handgefertigten Craigher-Schokoladen als Geheimtipp der Gourmetszene. Die Eröffnung der neuen Schokolade-Erlebnismanufaktur im Herbst 2017 ist ein Meilenstein in der mehr als 100-jährigen Familiengeschichte. 1914 hatte Dominikus Craigher in Friesach seine Bäckerei eröffnet, aus der die erste Dampfbäckerei Kärntens und später auch eine Zuckerbäckerei wurde. Seit 1980 haben Dieter und Barbara Craigher, nunmehr in dritter Generation, den Traditionsbetrieb zu einer der innovativsten Konditoreien des Landes gemacht. Schokoprodukte und Konfekt spielten von Anfang an eine wichtige Rolle, die hier erfundenen „Friesacher Würfel“ und „Friesacher Pfennige“ genießen ebenso wie das vielfältige Tortenpotpourri längst Kultstatus. Eher durch Zufall startete vor knapp zehn Jahren die Produktion von Schokoladetafeln, die mittlerweile zu einem Begriff in der Gourmetszene geworden sind. Kakao wird dabei ausschließlich von Betrieben mit dem „growing great chocolate“-Gütesiegel bezogen, wichtigste Herkunftsländer sind Mexiko, Ghana und Elfenbeinküste. Regionalität prägt neben Kreativität die weitere Zusammensetzung der mittlerweile rund 50, immer wieder erweiterten Sorten. So stammt der Waldhonig aus Friesach, Eier kommen aus dem Metnitztal, Heidelbeeren aus dem Gurktal, der Kürbis aus Maria Saal sowie Brände vom Weingut Karnburg oder der Edelbrennerei Pfau. Alle Schokoladetafeln werden in reiner Handarbeit hergestellt, selbst die Verpackung erfolgt händisch. Die direkt an die neu gestaltete Konditorei angrenzende Schokolade Erlebnis-Manufaktur Craigher im Herzen des mittelalterlichen Städtchens Friesach lädt auf rund 220 Quadratmetern zu einer genussvollen Reise.Man begibt sich auf die Spuren der Kakaobohne bis zur handgefertigten Schokolade und ihren unterschiedlichen Geschmäckern. Ein sinnliches Erlebnis mit allerlei Wissenswertem, von der Entdeckung zu Zeiten der Maya und Azteken über Anbaugebiete bis hin zur Veredelung in der Schaumanufaktur der Familie Craigher. Über 20 Verkostungsstationen, eine spannende, mediale Aufbereitung mit Filmen sowie die Möglichkeit hautnah zuzuschauen, wie in aufwendiger, leidenschaftlicher Handarbeit Schokoladen entstehen, machen den besonderen Reiz dieser in jeder Hinsicht verführerischen Schokolade Erlebnis-Manufaktur Craigher aus. Weitere Informationen gibt es hier. Tweet 0 0 0