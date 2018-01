Kulinarische Kreuzfahrt in Kärnten

Kreuzfahrten finden für gewöhnlich auf dem Wasser statt und verbinden die Höhepunkte einer Region auf besonders angenehme Art und Weise beim Reisen. Dazu gibt es neben Begegnungen mit Land und Leuten auch jede Menge kulinarische Feinheiten zu entdecken. Das Genussfestival Küchenkult hat sich genau dies für 2018 zum Motto gemacht, und lädt zur kulinarischen Kreuzfahrt in 13 gastronomische „Häfen“ in der Region Villach - Faaker See - Ossiacher See ein. Mit ihrer Lage im Alpe-Adria-Raum ist die Region Villach reich gesegnet an Lebensmitteln und Produkten, die frischer nicht sein könnten. Fisch, Fleisch, Gemüse, Kräuter und vieles mehr kommt hier direkt aus See, Wald und Wiesen auf den Teller, veredelt und verfeinert mit viel kreativer Raffinesse von Köchen und Produzenten. Das Genussfestival Küchenkult stellt diese Vorzüge bereits seit vier Jahren in die Auslage und lädt Gourmets und Feinschmecker ein, sich diesem Genuss hinzugeben. Vom 3. bis 13. Mai 2018 verknüpfen die 13 Spitzenköche beste Spezialitäten aus der Region auch mit internationalen Einflüssen und zeigen, welch enormes kulinarische Potenzial die Gegend rund um Villach mit der Alpe-Adria-Region hat. Die Locations könnten unterschiedlicher nicht sein: die feine regionale Küche wird in stilgerechtem Ambiente vom historischen Kloster, über eine alte Schmiede bis zum gediegenen Landgasthaus, direkt an den Ufern des Faaker Sees und der Drau serviert. Maibock an Maiwipfeln, Sterz garniert mit frisch geröstetem Kaffee, Ceviche und Sushi aus heimischen Fischen sind nur einige der Kreationen, die Feinschmecker erwarten dürfen. Je nach Geschmack und kulinarischen Vorlieben kann jeder Feinspitz seine persönliche Genuss-Kreuzfahrt im Rahmen des Küchenkult 2018 in der Region Villach - Faaker See - Ossiacher See zusammenstellen. Alle Informationen, Reservierungen, attraktive Übernachtungspauschalen, Geschenkgutscheine und Tipps für die Anreise sind hier zusammengefasst. Tweet 0 0 0