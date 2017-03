Wo die Sterne funkeln: Testpaare gesucht!

Ein Schlupfloch aus der Realität, ein Ort der individuellen Zweisamkeit – ganz im Einklang mit der Natur: In wenigen Monaten werden die ersten „Biwak unter den Sternen – Rifugio sotto le stelle“ am Millstätter See eröffnet. Sie bieten Paaren einen stillen Rückzugsort, der nachts den Blick auf die funkelnden Sterne und morgens auf den Sonnenaufgang eröffnet.

Die Destination Millstätter See ruft nun zum Wettbewerb auf und lädt fünf Paare dazu ein, die Biwaks vor der offiziellen Eröffnung zu testen. Das Bewerbungsschreiben: Ein gefühlvoller Liebesbrief. Mit Liebesbriefen lassen sich innige Gefühle ausdrücken und tiefe Emotionen wecken. Aufrichtige Worte der Zuneigung können dazu beitragen, heimliche Liebschaften für sich zu gewinnen und Beziehungen frisch zu halten.

Wettbewerb mit Gefühl

Die Region ruft zum Wettbewerb um den schönsten Liebesbrief auf. Fünf Gewinner dürfen schon vor der offiziellen Eröffnung eine romantische Nacht mit ihrem Partner in den neuen „Biwak unter den Sternen – Rifugio sotto le stelle“ verbringen. Ob selbst verfasst oder aus der Feder der Eltern oder Großeltern, ob als Brief, Flaschenpost oder SMS: Die Liebesbriefe können in traditionellen oder modernen Formaten im Original oder als Kopie eingesendet werden – was zählt, sind ausdrucksstarke Worte, die den Leser berühren. Die Gewinner erhalten zwei Übernachtungen im Zeitraum von 6. bis 11. Juni 2017 – eine Übernachtung im Hotel und eine Übernachtung im Biwak – samt Geheimtipps für die Zeit zu zweit an weiteren Logenplätzen rund um den Millstätter See.

Die „Biwak unter den Sternen - Rifugio sotto le stelle“ ergänzen das Urlaubsangebot des Millstätter Sees, das unter dem Motto „Zeit zu zweit“ steht. Aus heimischem Holz gefertigt und an idyllischen Orten am See und am Berg errichtet, weisen die Biwaks einen authentischen Landschaftsbezug auf. Durch die großzügigen Panoramafenster fällt der Blick abends auf die Sterne, morgens auf den Sonnenaufgang. Die Refugien bieten Platz für ein Bett, einen Tisch samt Vitra-Stuhl mit kuscheligem Lammfell sowie einen getrennt zugänglichen Waschraum. Mobilgeräte, Schlüssel und Terminkalender verstauen die Gäste in einem kleinen Fach, um die Zweisamkeit ganz ungestört zu erleben. Insgesamt werden sieben „Biwak unter den Sternen – Rifugio sotto le stelle“ erbaut, die ersten drei sollen bis Juni fertiggestellt sein.

Einsendeschluss: 12. April 2017 Die fünf Testpaare werden im Anschluss von einer Jury ausgewählt. Liebesbriefe können per Post oder E-Mail mit dem Kennwort „Liebesbrief“ übermittelt werden (SMS-Texte per Mail senden): Millstätter See Tourismus GmbH, Kaiser-Franz-Josef-Str. 49, 9872 Millstatt am See oder Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. .